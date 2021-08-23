مؤشرات القبول بالكليات 2021.. 91.6% طب و85.1% هندسة و85.6% حاسبات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انخفاض مؤشرات القبول في الكليات 2021 عن العام الماضي، بعد تراجع مجاميع طلاب الثانوية العامة 2021، حيث لم يحصل أي من طلاب الشعبة الأدبية على مجموع أعلى من 95%، وحصل نحو 20 ألفا و190 طالبا بشعبتي علمي علوم ورياضة على نسب من 90 إلى 95%، مشيرا إلى أنّ معامل التنسيق تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك بحد أدنى 88.4% علمي علوم، و80% علمي رياضة، و65.7% أدبي.

مؤشرات القبول بالكليات 2021.. تنخفض عن 2020 بسبب «مجاميع الثانوية العامة»

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ مؤشرات القبول بالكليات 2021 الأولية، أشارت إلى انخفاض القبول في كليات القطاع الطبي والهندسي وكليات الأدبي، بعد انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة، ومن المرجح أن تصل المؤشرات الأولية إلى 91.6% لكلية الطب البشري، و91.5% لطب الأسنان، و89.5% لكلية الصيدلة، و88.1% لكلية العلاج الطبيعي، و87.9% للطب البيطري.

مصدر بـ«التعليم العالي»: مؤشرات القبول بالكليات 2021 الأولية 89.5% لكلية الصيدلة

وأوضح المصدر، أنّ مؤشرات القبول بالكليات 2021 الأولية ستكون على الأرجح 85.1% لكلية الهندسة، و85.6% لكلية الحاسبات والمعلومات، و91.7% لكلية هندسة البترول، و86.2% لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و84.6% لكلية الإعلام، و87.1% لكلية الآلسن، و82.9% للآثار، و70% لكلية التجارة، و68.1% لكلية الحقوق، و73% لكلية التربية، منوها بأنّ أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2021، تسير بانتظام دون معوقات تؤثر على أعمال التنسيق.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات تسير بانتظام، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير أعمال التنسيق، موضحا أنّ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تنفذ بشكل دوري في معامل التنسيق، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق، قائلا: «كل طالب ناجح في الثانوية العامة سيكون له مكان في الكليات».