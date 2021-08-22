بالـ«بونبوني».. استقبال مختلف لطلاب تنسيق الكليات 2021 ببنها

«بونبوني وكمامة وابتسامة».. استقبال جديد ومختلف كان في انتظار طلاب الثانوية العامة 2021 في معمل تنسيق الكليات 2021 بكلية الآداب جامعة بنها ضمن 3 معامل خصصتها الجامعة لمنظومة التنسيق الإليكتروني لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى، الذين توافدوا في اليوم الثاني بكثافة على معامل الجامعة في كلية التجارة بمجمع الكليات وكلية الزراعة بمشتهر و كلية الآداب بـ «بنها»، إذ وفرت الجامعة كافة الإمكانيات اللازمة للطلاب من أجهزة وموظفين مدربين على المنظومة وإجراءات احترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا داخل معمل تنسيق الكليات 2021 بكلية الآدب ببنها، لرصد توافد الطلاب لتسجيل رغباتهم إذ كان هناك إقبال كبير من الطلاب على تسجيل رغباتهم في اليوم الثاني لتنسيق المرحلة الأولى، و يشرف على المنظومة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

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23 جهاز كمبيوتر لتنسيق الكليات بآداب بنها

قالت الدكتورة إيمان عبد الحميد مسئول منظومة التنسيق الإليكتروني بمعمل كلية اداب جامعة بنها لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل تنسيق الكليات 2021، إن اليوم الثاني لتسجيل الرغبات شهد توافدًا كبيرًا من الطلاب، مشيرة إلى أن المعمل مجهز بـ23 جهاز حاسب آلي ووحدة انترنت فائق السرعة لعدم تعطيل الطلاب بإشراف الدكتورة عبير الرباط عميدة الكلية، والدكتور محمد ابو عرب وكيل الكلية.

أضافت «عبد الحميد» أنه يجرى تسهيل دخول الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية وتقديم الكمامات لهم مجانًا والتعقيم وكذا «البونبوني» احتفالا بنجاحهم ولرسم البسمة والابتسامة على وجوههم، مشيرة إلى أن منظومة التنسيق الإليكتروني بإشراف الدكتور رضا عمر وعلي سعد المشرفان على معامل التنسيق بالجامعة، جرى التدريب عليها لكافة الكوادر قبل بدء التنسيق، وإعلان نتيجة الثانوية العامة بوقت كاف.

رئيس جامعة بنها: معامل تنسيق الكليات 2021 مجهزة على أكمل وجه

فيما قال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها في تصريحات صحفية، إن معامل الجامعة الخاصة بتنسيق الكليات 2021 لطلاب الثانوية العامة مجهزة على أكمل وجه في كلية الزراعة بمشتهر ومجمع الكليات في معاملم كليتي الآداب والتجارة، موضحًا أن اليوم الثاني للمرحلة الأولى شهد إقبالا كبيرًا من الطلاب على التسجيل، بعد تعطلهم في اليوم الأول بسبب عدم تسلمهم استمارات النجاح من مدارسهم.