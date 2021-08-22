يواصل طلاب الثانوية العامة 2021، تسجيل الرغبات 2021 لتنسيق المرحلة الأولى 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ومن المقرر استمرار المرحلة الأولى للتنسيق حتى الأربعاء المقبل 25 أغسطس الحالي، على أن يتم الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، ووفقا لإحصائيات نتائج الثانوية العامة 2021، تشهد نسب القبول في الكليات انخفاضا ملحوظا هذا العام وهبوطا بالحد الأدنى للالتحاق بالكليات عن العام الماضي، بنسبة تتراوح بين 5% حتى 10%، وظهور مؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة، ومؤشرات تنسيق كليات القسم الأدبي 2021.

مجاميع الكليات 2021.. مؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة «هندسة مرحلة ثانية»

وعن مجاميع الكليات 2021 والحدود الدنيا المتوقعة لمؤشرات تنسيق كليات القسم الأدبي 2021، ومؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة، كشفت المجاميع التكرارية عن انخفاض الحد الأدنى لمختلف الشعب الدراسية والكليات، حيث أظهرت المؤشرات وفقا للنسب المعلنة بشأن الانخفاض من قبل وزارة التعليم العالي، إلى وقوف الحد الأدنى لكليات الطب البشري عند 92%، والصيدلة عند 90% والعلاج الطبيعي 89%، ووجود أماكن شاغرة بكليات الطب البيطري بمختلف الجامعات المصرية لمن هم أقل من 88.4%.

مجاميع الكليات 2021.. مؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة «حاسبات مرحلة ثانية»

وفي ظل الحديث عن مجاميع الكليات 2021 المتوقعة للعام الدراسي الجديد، فكشفت مؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة، عن وجود أماكن شاغرة بعدد من كليات الهندسة بمختلف الجامعات المصرية لطلاب الشعبة علمي رياضة، خاصة وأنّ الحد الأدنى لمرحلة شعبة علمي رياضة، من المقرر أن تضم 16293 طالبا وطالبة، في حين أنّ كليات القطاع الهندسي تستوعب نحو 17 ألف طالب وطالبة بمختلف الجامعات الحكومية، كما تشير التوقعات إلى هبوط كلية الحاسبات والمعلومات لتنسيق المرحلة الثانية 2021.