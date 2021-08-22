مؤشرات تنسيق الكليات 2021 للشعبة الأدبية.. مفاجأة لأصحاب الـ 88%

يواصل طلاب الجامعات الحكومية المسجيلن ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2021، تسجيل الرغبات لليوم الثاني على التوالي، منذ انطلاق موقع التنسيق رسميا، لإتاحة التسجيل للرغبات، وفي ظل انخفاض الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة للشعب المختلفة، يبحث العديد من طلاب الشعبة الأدبية عن توقعات ومؤشرات تنسيق الكليات 2021 للشعبة الأدبية، من أجل معرفة توقعات الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الشعبة الأدبية، خاصة بعد أن تم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة أدبي بـ 65.7%.

مؤشرات تنسيق كليات القسم الأدبي 2021

وعن مؤشرات تنسيق الكليات 2021 للشعبة الأدبية، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات الأدبية بمختلف القطاعات، ووفقا لنسب الإحصائيات المعلنة من قبل وزارة التربية و التعليم، فإن المؤشرات توضح أن هناك فرص كبيرة لمن هم دون الـ 88% بكليات السياسة والاقتصاد والاعلام والألسن بكليات الأدبي، حيث أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجاميع الثانوية العامة العام الجاري تختلف كثيرا عن الأعوم الماضية، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات خلال العام الدراسي الجديد.

مؤشرات تنسيق كليات القسم الأدبي 2021: انخفاض كبير في الحدود الدنيا للكليات

وأوضحت مصادربـ وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤشرات تنسيق الكليات 2021 للشعبة الأدبية تبرز أن الحدود الدنيا للالتحاق بكليات القطاع الأدبي ستنخفض خلال تنسيق الجامعات 2021، وذلك بعدما ظهرت نتائج امتحانات الثانوية العامة، التي أوضحت انخفاض نسب النجاح وشرائح مجاميع الثانوية العامة.

وتواصل الجامعات الحكومية فتح معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2021 لتسجيل الرغبات بالمعامل المختلفة، وحتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري، ثم يتم بعدها الإعلان عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية.