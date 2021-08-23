وفاة الطفل سيف بالإسكندرية.. حزن على السباح الأوليمبي ومطالبات بالعقاب

سيطر الحزن على أولياء الأمور في الإسكندرية، وذلك بعد وفاة الطفل سيف إسلام، 7 سنوات، إثر غرقه في حمام السباحة بنادي الأوليمبي في الإسكندرية، وذلك بعد 80 يومًا داخل غرفة العناية المركزة في غيبوبة تامة، بعد ما تعرض له في أثناء التدريب، حيث أصيب بغيبوبه وغرق داخل حمام السباحة ولم يشعر به أحد في أثناء التدريب وبعد عملية البحث عليه تبين أنَّه غرقان داخل حمام السباحة.

وفاة الطفل سيف إسلام سباح الأوليمبي

أعلن والد الطفل يوسف اسلام أنَّه من المقرر أداء صلاة الجنازة على طفله الصغير بعد صلاة الظهر من مسجد العمري بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، على أن يتمّ الدفن بمقابر الأسرة في العامود، حيث طالبوا بالدعاء لوالده والدته الذين يمرون بحالة نفسية سيئة بعد التواجد داخل العناية المركزة كان هناك أملاً في الشفاء.

الطفل سيف إسلام غريق حمام السباحة

وتعود واقعة وفاة الطفل سيف إسلام، وعمره 7 سنوات، إلى إصابته خلال التدريب في نادي الأوليمبي، وتم نقله بواسطه ووالدته التي حاولت إسعافه في النادي لكن يتمكّن الأطباء من ذلك، وجرى إلى أحد المستشفيات الخاصة لإسعافه، وعقب توقيع الكشف الطبي جرى إيداعه العناية المركزة، بعد إصابته بغيبوبة لم يفق منها حتى وفاته بالأمس.

كان قسم شرطة باب شرق، تلقى إشارة من مستشفى خاص بوصول، في شهر يونيو الماضي، طفل عمره 7 سنوات من تدريب السباحة في حالة غيبوبة، وتمّ إيداعه داخل إحدى غرف العناية المركزة، وكانت حالته حرجة جدًا وفي غيبوبة تامة.

واقعة غرق الطفل سيف إسلام

ودشن عددًا كبيرًا من أعضاء نادي الأوليمبي حملة ضد النادي وضد تدريبات السباحة في النادي، التي تتمّ دون مراعاة الأطفال الصغار وعدم الحفاظ عليهم، مطالبين بضرورة معاقبة مجلس الإدارة عقب واقعة غرق الطفل سيف إسلام، ومع مرور الوقت هدأت الأمور بين الأسرة والنادي خاصة مع تحمل النادي تكاليف علاج الطفل كاملة إلى أنَّ جاءت لحظة وفاته بالأمس داخل غرفة العناية المركزة.