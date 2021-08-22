إنقاذ 11 مصطافا أثناء البحث عن جثمان غريق بشاطئ أبو هيف في الإسكندرية

تمكن فريق «غواصين الخير» في الإسكندرية، اليوم الأحد، من إنقاذ 11 من المصطافين من الغرق، وذلك أثناء تواجد أعضاء الفريق في مياه البحر بشاطئ أبو هيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، للبحث عن غريق شاب لقي مصرعه في نفس الشاطئ بالأمس، وتم العثور عليه.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، رئيس «غواصين الخير»، إنه فور تلقي بلاغ بوجود غريق في شاطئ أبو هيف، وبعد عملية البحث عليه من قبل 3 غطاسين بالأمس، والفشل في العثور عليه، تم استدعاء عدد كبير من الغطاسين إلى الشاطئ الذى يوجد به 3 بوابات، مشيرًا إلى أنه أثناء نزول 6 غطاسين للبحث عن جثمان الغريق تم إنقاذ 11 شخصا آخرين كانوا يصارعون الغرق بسبب ارتفاع موج البحر، وعدم وجود منقذين في الشاطئ.

وأضاف «المالحي»، في تصريحات صحفية، أن الغواصين تمكنوا من إنقاذ طفلين، وسيدتين، ومجموعة من الشباب كتب الله لهم النجاة، أثناء عملية البحث عن الغريق.

ولفت إلى أنه سيتواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للتأكيد على أن شاطئ أبو هيف لا يوجد فيه منقذون، ما يعرض بعض المصطافين إلى الغرق في البحر، خاصة مع ارتفاع موج البحر وعدم وضوح الرؤية.

وتمكن الغواصون من استخراج جثمان الشاب الغريق، ويدعى أحمد محمود، والذي غرق في شاطىء «أبو هيف» المميز، بوابة رقم 3 أمام شارع محمد نجيب بسيدي بشر، شرقاً، وذلك بعد ساعات من الغرق.