إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث لدراجات نارية ببني سويف

أصيب 8 أشخاص في 3 حوادث مرورية متفرقة اليوم السبت، ناتجة عن انقلاب دراجات نارية بمحافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

في الحادث الأول، أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بمدخل قرية «أبو صالح»، التابعة لدائرة مركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: «نورة أحمد حسن»، 35 سنة، بدون عمل، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و«سامي علام عليم»، 45 سنة، عامل، مصاباًَ باشتباه كسر في الساقين، وشقيقه «عليم علام عليم»، 43 سنة، عامل، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم، وجميعهم يقيمون بقرية «أبو صالح»، بمركز ناصر.

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية قرب منطقة السلخانة بطريق قرية «أم الجنازير»، بدائرة مركز ببا، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والاسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين هم: «احمد خلف شعبان»، 35 سنة، مقيم مركز ببا، عامل، مصاب باشتباه كسر في الفقرات القطنية، و«أحمد تمام حمودة»، 14 سنة، مقيم بمركز ببا، طالب، مقيم قرية «غياضة»، مصاباً بخلع في الكتف الأيمن مع جروح وسحجات، و«علي حمودة محمد»، 15 سنة، طالب، مصاباً باشتباه كسر مضاعف في الساق اليمنى.

وفي الحادث الثالث، أصيب اثنان في حادث انقلاب دراجة نارية أمام «عزبة محروس»، التابعة لقرية «باها» بمركز بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هما: «تامر سيد عبد التواب»، 18 سنة، فلاح، مقيم قرية «باها»، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليمنى، و«سيد محمد جودة»، 50 سنة، فلاح، مقيم بنفس القرية، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليمنى.