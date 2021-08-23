بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لعرض مستجدات لقاح كورونا كتب: نرمين عفيفي 10:53 ص | الإثنين 23 أغسطس 2021 وزيرة الصحة تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفيا لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. اقرأ المزيد: «الصحة»: تدعم 6 مستشفيات في دمياط بـ21 مليون جنيه وزيرة الهجرة: ننسق مع «الصحة» لتسهيل عودة العمالة المصرية «الصحة»: تسجيل 184 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة بعد قليل.. مؤتمر صحفي هام لوزيرة الصحة بشأن مستجدات لقاحات كورونا الصحة وزيرة الصحة كورونا فيروس كورونا لقاح كورونا