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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لعرض مستجدات لقاح كورونا

كتب:

نرمين عفيفي
10:53 ص | الإثنين 23 أغسطس 2021
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفيا لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

 

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