«الصحة»: تدعم 6 مستشفيات في دمياط بـ21 مليون جنيه

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، دعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 6 مستشفيات بالمحافظة بمبلغ 21 مليون جنيه لتوفير مصادر كهرباء بديلة لتغذية 6 مستشفيات بالمحافظة وهم (الصدر، الحميات، الزرقا المركزي، السرو المركزي، الروضة المركزي و ميت أبو غالب المركزي )، وتواصل مديرية الشئون الصحية بدمياط تقوية البنية التحتية للمستشفيات وذلك للحفاظ على أمان وسلامة المرضى والعاملين بالمستشفيات.

صحة دمياط تنظم حملة و مبادرة «معا نطمئن»

و نظمت مديرية الصحة في دمياط حملة ومبادرة «معا نطمئن» للتوعية بالإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا الوبائي، وأهمية تلقي لقاح كورونا بواسطة فرق التواصل المجتمعي التابعة لإدارة الإعلام والتوعية والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحه بدمياط بمدينة وشواطئ ومصيف مدينة رأس البر بالمحافظة والتي ستستمر لمدة شهر كامل.

تقديم التوعية ومساعدة المواطنين وكبار السن

و قامت فرق التواصل المجتمعي التابعة لإدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بالمديرية بتقديم التوعية ومساعدة المواطنين وكبار السن خلال تلقيهم لقاح فيروس كورونا بمراكز تطعيم المسافرين بالإدارات الصحية ( دمياط والزرقا ودمياط الجديدة )، وذلك طبقًا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتقديم التوعية و العمل على راحة المواطنين، وتقديم كل سبل الراحة وكذلك حسن تنظيم العمل، بالإضافة للحفاظ على سرعة وجودة عملية التطعيم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.