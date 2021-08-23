بعد قليل.. مؤتمر صحفي هام لوزيرة الصحة بشأن مستجدات لقاحات كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا مهمًا، بعد قليل، لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

شحنات جديدة من لقاح كورونا تصل مصر قريبا

وكشفت وزيرة الصحة، أمس في مؤتمر صحفي، عقد بديوان عام وزارة الصحة والسكان، أنَّ مصر مستعدة لاستقبال شحنات مختلفة من لقاح فيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة تتمضم لقاح فايزر في مصر، كذلك شحنة جديدة من لقاح جونسون أند جونسون ولقاح مودرنا متوقع وصوله إلى مصر خلال الشهر المقبل.

وطالبت زايد، المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال من خلال موقع وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس ومساعدة الدولة في تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.

ارتفاع اصابات كورونا منتصف شهر سبتمبر

وتوقعت وزارة الصحة، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في مصر خلال منتصف الشهر المقبل، موضحة أنَّ الزيادة ليست علي مستوي مصر فقط بل علي مستوي العالم.

وقالت وزيرة الصحة، إنَّه وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية قررت تقليص مدة الفترة الزمنية بين جرعتين لقاح استرازنيكا تصل إلى 3 أسابيع فقط أو 4 لتسهيل مهمة السفر شرط الذهاب لمركز التطعيم الخاص بالمسافرين وتقديم ما يثبت أن المواطن مسافر، مشيرًا إلى أنَّ مصر ستنتج نحو 12.5مليون جرعة من سينوفاك المصري، كما سيتمّ توريد 5.2 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكشفت تقارير وزارة الصحة، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوي محافظات الجمهورية، مؤكّدة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتوقعات بزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا خلال منتصف الشهر المقبل.