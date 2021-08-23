سعر اليورو اليوم الاثنين 23-8-2021 في البنوك المصرية

تعد عملة اليورو من العملات الهامة داخل القطاع المصرفي المصري، ولذا يحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة سعر اليورو في مختلف البنوك لارتباط العملة بحركة التجارة الخاصة بهم، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» سعر اليورو وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، كما يلي:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 23 أغسطس في بنك مصر، نحو 18.24 للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر اليورو اليوم 18.25 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفي بنك cib، وصل سعر اليورو اليوم الاثنين، نحو 18.26 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر اليورو اليوم نحو 18.26 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو اليوم الاثنبن في البنك الأهلي، 18.23 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي، جاء سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

أما عن أسعار العملات العربية والأجنبية، فتراوحت أسعارها في البنوك المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين 23 أغسطس على النحو التالي:

في بنك مصر، وصل سجل سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23 أغسطس، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.