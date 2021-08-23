الصحة: إنتاج 15 مليون جرعة من «سينوفاك»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك، وتوريد مليون جرعة لمراكز تلقي لقاح كورونا غدا على مستوي محافظات الجمهورية، مضيفة خلال مؤتمر صحفي منعقد الان بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة علي استعداد الوزارة لإنتاج لقاح اخر مع دولة غربية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان نتوقع زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا علي درجة كبيرة من الفعالية وتقلل بنسبة ٩٠% من الدخول المستشفيات وكذلك تقليل معدل الوفيات، لافتة الي زيادة أعداد اصابات كورونا خلال الأيام الماضية.

واعلنت ان عدد مراكز تلقي لقاح كورونا علي مستوي محافظات الجمهورية تصل من 580 الي 657 مركز، وعن مكاتب السفر من 134 الي 145 مكتب لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، امس في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام وزارة الصحة والسكان، أن مصر مستعدة لاستقبال شحنات مختلفة من لقاح فيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة تتمضم لقاح فايزر في مصر. كذلك شحنة جديدة من لقاح جونسون أند جونسون ولقاح مودرنا متوقع وصوله الي مصر خلال الشهر القادم.

واضافت الدكتورة هالة زايد، علي المواطنين ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال من خلال موقع وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس ومساعدة الدولة في تطعيم اكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.