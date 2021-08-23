البترول: تصدير 35 شحنة غاز مسال من «مصنع إدكو»

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن الوزارة تعاقدت على تصدير نحو 35 شحنة للغاز الطبيعي المسال، مضيفًا أن الشحنات الـ35 من مصنع إدكو لإسالة الغاز.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه تم البدء في تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال، منذ شهر نوفمبر الماضي، ومن المقرر الانتهاء من عملية تصديرها في سبتمبر المقبل.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، لفت مصدر بوزارة البترول، إلى تعاقد الوزارة على تصدير نحو 60 شحنة غاز طبيعي مسال للخارج، مشيرًا إلى بيع الشحنات بنحو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.

مصر حققت انفراجه في تصدير الغاز الطبيعي المسال

من ناحية أخرى، قالت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوبك»، في دراسة نشرتها في وقت سابق، إن الدول العربية حققت نموا في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2021، وبلغت الزيادة 0.2%.

وأضافت أن السوق العالمي لتصدير الغاز المسال، بدأ في التعافي من تداعيات فيروس كورونا منذ نهاية 2020.

وأشارت المنظمة إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال، قدرت بنحو 30% من إجمالي الحصة السوقية لصادرات العالم، مشيرة إلى أن لمصر فضل كبير في تحقيق هذا النمو، حيث صـدرت نحو 1.4 مليون طن، مقارنة بصفر في نفس الفترة لعام 2020، والتي توقف فيها التصدير بسبب انخفاض أسعار الغاز العالمية.

ويأتي ارتفاع قدرة مصر على زيادة كميات صادراتها من الغاز، إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط، بعد توقف دام نحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع «إدكو».