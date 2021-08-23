عاجل.. الصحة: 34 مركزا لتلقي اللقاح بسوهاج

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن أماكن تلقي اللقاحات من أجل السفر مختلفة عن الأماكن العادية لتلقي اللقاح، من أجل مراعاة المسافرين، ويتم العمل من 9 صباحا لـ9 مساءا، وأماكن تلقي اللقاح للمسافرين يكون العمل للساعات الأولى من صباح اليوم التالي، من أجل عدم عودة شخص بدون تلقي اللقاح.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات كورونا أن محافظة سوهاج بها إقبال على العمل بالخارج وبها 34 مركز لتلقي اللقاح منهم 11 مركز تلقي لقاح للعاملين بالخارج، مشددة على أنه يوجد تعليمات من القيادة السياسية بضرورة انتظام العملية التعليمية فهو من أهم الموضوعات التي حريصة عليها الدولة.