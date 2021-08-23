عدلي منصور: جامعة مصر للمعلوماتية تعكس فكر الدولة المتقدم

عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، أولى اجتماعاته، حيث تمّ تأكّيد رئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، لمجلس أمناء الجامعة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وافق المجلس أيضًا على اختيار المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، وكذلك ترشيح الدكتورة ريم بهجت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيسًا للجامعة.

عدلي منصور: مجلس أمناء مصر للمعلوماتية يضم خبرات كبيرة

وفي كلمته، أكّد المستشار عدلي منصور، أنَّ التخطيط لإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية يمثل فكرًا متقدمًا لما تضمه من تخصصات تمثل المستقبل وتتواكب مع الاتجاه العالمي لاسيما تخصص الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنَّ مجلس أمناء الجامعة يضم خبرات كبيرة ستتعاون في سبيل انجاز العمل ووضع السياسة العامة للجامعة خاصة أنَّ الجامعة في طور التأسيس.

عدلي منصور: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم دعمًا كبيرًا لجامعة مصر للمعلوماتية

وأضاف المستشار عدلي منصور، أنَّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم دعمًا كبيرًا لجامعة مصر للمعلوماتية وهو ما يعد تأكيدًا لاهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم المتقدم والذي يمثل استثمارًا للمستقبل، مشيرًا إلى سعي الجامعة لطفرة علمية كما أنَّها تضم كفاءات من داخل مصر ومن الخارج.

وفي مستهل الاجتماع؛ رحب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، موجهًا لهم الشكر على قبول هذه المهمة من أجل خدمة الوطن، مشيدًا بالكفاءات والخبرات العلمية والعملية الواسعة في مختلف التخصصات التي يتميز بها لأعضاء المجلس بما يمثل أحد أكبر عوامل نجاح هذا الصرح الأكاديمي في تحقيق رؤيته نحو إثراء مجتمع المعلومات.

طلعت: بناء جامعة مصر للمعلوماتية تجسيد لرؤية الدولة ببناء القدرات بشكل يتواكب مع متطلبات العصر

وأكّد «طلعت»، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية يعد تجسيدًا لرؤية الدولة بأن بناء القدرات بشكل يتواكب مع متطلبات العصر هو محور أساسي لبناء الانسان الذى يعد الركيزة الأساسية للتنمية؛ مشيرًا إلى أنَّ انشاء أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها هو خطوة وثابة نحو بناء مصر الرقمية.

وأوضح وزير الاتصالات، أنَّ منهجية بناء الجامعة تضم عدة محاور؛ حيث يتمثل المحور الأول في توفير مجموعة من المناهج الأكاديمية التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث وتمكن خريجي الجامعة من الشباب المصري والعربي من المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والدولي، بينما يمثل المحور الثاني عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة ولها خبرات كبرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة حيث تم عقد شراكات مع جامعتي «Purdue وMinnesota» العالميتين، فيما يتمثل المحور الثالث في إتاحة فرص للشباب المصري للتعلم على النحو الذي يضاهي النظم في الجامعات العالمية وكذلك إتاحة الفرصة للطالب للدراسة في السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة بالولايات المتحدة.

الجامعة تأسست بالشراكة بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي

وأضاف أنَّ هناك عدد من العناصر التي تضمن النجاح للجامعة ومن أبرزها كونها تأسست بالشراكة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي وحرصهما على تقديم الدعم الكامل للجامعة، إضافة إلى موقعها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل مجتمع معلوماتي متكامل من مراكز للتدريب والبحوث ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التكنولوجيا بما يتيح لطلاب الجامعة التفاعل مع كل عناصر المنظومة المعلوماتية.

يُذكر أنَّ جامعة مصر للمعلوماتية «EUI» قد تمّ إنشاؤها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، وتضم 4 كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، ومن المقرر أنَّ تبدأ الدراسة بالأربع كليات في أكتوبر المقبل، كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع فى مِنَح التفوق المقدمة للطلاب الجدد والتي تصل إلى 50% إضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة.

تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية

ويضم تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية كلا من المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والأستاذ الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، والأستاذ الدكتور معتز خورشيد ممثلا عن الحكومة (يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي)، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام (بصفته)، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة (بصفته)، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية (من ذوى الخبرة)، والسفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية، والأستاذ الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات سابقًا، وأستاذ الهندسة الكهربية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة ريم بهجت أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون جامعة مصر للمعلوماتية، والأستاذة الدكتورة هدى المراغي أستاذ متميز كلية الهندسة جامعة «ويندسور» بكندا، والأستاذ الدكتور سعيد مجاهد أستاذ الروبوت والديناميكيات والتحكم في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكريم عوض المدير التنفيذي لشركة «إي إف جي هيرميس»، والأستاذ الدكتور خالد إسماعيل مؤسس ومدير شركة «كي إن إنجل» بمصر، والدكتور محمد حمادي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة «سكاي» بأوروبا.