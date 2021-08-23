الصحة: السفر للسياحة ليس أولوية للتطعيم ضد كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ السفر للخارج يكون لـ4 أغراض فقط، إما العمل أو التعليم أو السياحة أو العلاج، موضحة أنّ السفر للسياحة ليس أولوية بالنسبة للوزارة، وينتظر دوره كغيره، أما السفر للتعليم فيكون على حساب الطالب الشخصي، حيث جرى توفير اللقاح في مكتب البعثات بحي السفارات، وتصدر الشهادات الخاصة بتصريح السفر من نفس المكان.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي تعقده الآن بشأن مستجدات كورونا، أنّ الشهادات التي تثبت الحصول على اللقاح تكون بـ25 جنيها للطالب، حال كان مقيّدا على قاعدة البيانات بأنّه «طالب»، وما دون ذلك يكون حسب الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء، وهي 250 جنيها لأغراض السفر للخارج، ويجب إعطاء الشباب في الجامعات جرعتين قبل العام الدراسي.