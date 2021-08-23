الصحة: تطعيم الطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح كورونا بشرط

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عملية السفر للخارج بسبب تعليم أو علاج أو عمل أو سفر، لافتة أن السفر للسياحة ليس من أولويات وزراة الصحة والسكان لتطعيمهم، ولكن السفر للتعليم و العمل والعلاج لهم الأولوية، وعن الطالب الأقل من ١٨ سنة وتم إعطاء منحه له للدراسة بالخارج سيتم أخذ لقاح كورونا له.

واعلنت ان عدد مراكز تلقي لقاح كورونا علي مستوي محافظات الجمهورية تصل من 580 الي 657 مركز، وعن مكاتب السفر من 134 الي 145 مكتب لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، امس في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام وزارة الصحة والسكان، أن مصر مستعدة لاستقبال شحنات مختلفة من لقاح فيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة تتمضم لقاح فايزر في مصر. كذلك شحنة جديدة من لقاح جونسون أند جونسون ولقاح مودرنا متوقع وصوله الي مصر خلال الشهر القادم.

واضافت الدكتورة هالة زايد، علي المواطنين ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال من خلال موقع وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس ومساعدة الدولة في تطعيم اكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.