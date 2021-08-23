الصحة: 657 مركزا بالمحافظات لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الوفيات غير وفيات الموجات السابقة، فهي ليست بنفس النسب الماضية، وهي أقل كثيرا، مؤكدة على زيادة اللقاحات وأعدادها، وزياة اللقاحات تمت في شهر 6 وكثفت الدولة المصرية اللقاحات على الأماكن السياحية حفاظا على السياحة والدخل القومي والوظائف الخاصة بالعاملين في القطاع السياحي.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات كورونا أن آخر أسبوعين ركزت الدولة المصرية على زيادة مراكز اللقاحات والتواجد، موضحة أنه يوجد مراكز ثابتة للقاح، غير المئات والآلاف من الفرق المتحركة الموجودة في كل مكان، فيوجد 512 مركز ثابت في كل المحافظات، وارتفعت أماكن اللقاحات من أجل السفر لـ145 هذا الأسبوع، وإجمالي المراكز 657 مركزا.