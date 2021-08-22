وزير الشباب والرياضة يزور مصابي فريق كرة السرعة بالمنوفية ويشدد على رعايتهم

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تأتي هذه الزيارة للوقوف والاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق والذي تعرض لحادث تصادم فجر اليوم على الطريق الزراعي بقويسنا، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب بدائرتي كفر الشيخ والمنوفية.

وقدم وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده المبذولة ورعايته الكاملة وما قدمه لمصابي الحادث، وما أكّده من تسخير كل إمكانيات المحافظة لخدمتهم، كما قدم أعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ الشكر لكل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لاستجابتهم السريعة ومتابعة الحادث لحظة بلحظة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم.

وعقب الاستقبال، زار وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية مستشفى جامعة المنوفية لمتابعة الحالة الصحية للمصابي الحادث.