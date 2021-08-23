الصحة: إعفاء الطلاب غير القادرين من سداد رسوم شهادات لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الطلاب المسافرين للخارج، يتم تطعيمهم بلقاح كورونا واستخراج الشهادة المعتمدة بقيمة 250 جنيها، موضحة أنّه حال كان الطالب غير قادر على سداد المبلغ، يُعفى من دفعه.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، بشأن آخر مستجدات لقاح كورونا في مصر، أنّ الوزارة لا تواجه أي تحديات مالية لتوفير لقاحات الطلاب، سواء للداخل أو المسافرين للخارج، مشيرة إلى أنّ الرقم المحدد للتلقيح واستخراج الشهادة المعتمدة، أقل بكثير من ضمان تكلفة استدامة اللقاحات.

مصر بها 3.3 مليون لتر احتياطي من الأكسجين مقارنة بمليوني لتر في الموجات الثلاث السابقة

وتابعت زايد، أنّ أعداد إصابات كورونا ارتفعت في مصر مؤخرا، واحتمالية استمرار الزيادة واردة حتى نهاية شهر سبتمبر، مشيرة إلى أنّ الموجات الثلاث السابقة لفيروس كورونا، كان الحد الأقصى للاحتياطي الاستراتيجي مليوني لتر، أما الآن، فمصر بها 3.3 مليون لتر احتياطي من الأكسجين.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى زيادة عدد الأسرّة المخصصة للرعاية في المستشفيات، وزيادة أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 40%، كما يوجد عقار يساعد على التعافي خلال 48 ساعة، كما يمنع تدهور الحالات، وتبلغ نسب التعافي بعد الحصول عليه 95%.

تعاقدنا على 15 ألف جرعة من عقار يشفي من كورونا خلال 48 ساعة بـ5 ملايين دولار

وأكدت زايد، أنّ وزارة الصحة والسكان، تعاقدت على 15 ألف جرعة من العقار بقيمة 5 ملايين دولار، موضحة أنّ هذه الكمية تكفي 5 آلاف مواطن.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزارة تعاقدت على عقار آخر أقوى من العقار السابق، سيكون مخصصا لإعطائه للحالات الشديدة، ونسبة شفاءه عالية جدا، مشددة على أنّ اللقاحات والأدوية المتطورة التي تعاقدت عليها وزارة الصحة والسكان، تساعد الدولة المصرية للحفاظ على أرواح مواطنيها وحمايتهم من الفيروس المستجد.