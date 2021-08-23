الصحة: شهادات معتمدة لمن حصل على لقاح كورونا من الطلاب بـ25 جنيها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبلغ مليوني موظف، طالبتهم بالإسراع والتسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا، واختيار الفئة المخصصة لهم وهي «العاملين بالتربية والتعليم»، موضحة أنّ عملية التطعيم لن تستمر أكثر من 72 ساعة: «المكان اللي هيحددوه هيطّعموا فيه».

تطعيم 3 ملايين فرد بـ«التعليم العالي» بلقاح كورونا قبل العام الدراسي

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، أنّ موظفي وزارة التعليم العالي، سيتم تطعيمهم قبل بداية أكتوبر المقبل، سواء طلاب أو إداريين أو فنيين أو أساتذة، وعددهم أكثر من 3 ملايين فرد، مشيرة إلى وجود تنسيق بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، للتعاون وتطعيم العاملين في وزارة التعليم العالي.

استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من الطلاب بـ25 جنيها

وتابعت زايد، أنّ وزارة الصحة والسكان حددت رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا الخاصة بالطلاب بـ25 جنيها فقط، وهي شهادات معتمدة ومؤمنة والدفع سيكون أون لاين، موضحة أنّ الوزارة تعتمد على قاعدة البيانات التي أرسلتها وزارة التعليم العالي بأسماء الطلاب، للتأكد عند استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بأنّ هذا الشخص «طالب».

وعن الطلاب الذين لم يتم معرفة الجامعة الخاصة بهم، المتقدمون لتنسيق الثانوية العامة، أوضحت الوزيرة أنّ شهادات تحمل 3 ألوان، كل لون خاص بعدد تلقي جرعات لقاح كورونا: «لن يدخل أي طالب إلى الجامعة دون تلقي لقاح كورونا».

وكانت وزيرة الصحة، أكدت في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد، أنّ مصر مستعدة لاستقبال شحنات لقاح كورونا، وبينها فايزر وجونسون آند جونسون، وموديرنا، الذي توقعت أن يصل إلى مصر خلال أيام، مطالبة المواطنين بالإسراع والتسجيل عبر الموقع المخصص لتلقي لقاح كورونا، للحد من العدوى ووقف تفشي الفيروس المستجد، وأيضا للوقاية من أي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.