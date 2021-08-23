زايد: العاملون بالجهاز الإداري للدولة مدعوون لأخذ لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية مدعوين لأخذ اللقحات خلال شهري 8 و9، حوالي 4.5 مليون مواطن، ومن ضمن الأولويات البنوك والأماكن المغلقة والتي تتعامل مع البنوك، وكل الوزارات معنية بتسجيل موظفيها لأخذ اللقاح خلال شهر سبتمبر، موضحة أن الطلاب مدعوين لأخذ اللقاح في مستشفى الطلاب الخاص بجامعته ويأخذ شهادات أخذ اللقاح.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات كورونا أنه 100% من اللقاحات المتداولة في مصر هي لقاحات معتمدة على بعضها، وسياسات اعتماد بعض الدول للقاح وآخر لا فهو لا يعني عدم فاعلية اللقاح، موضحة أنه على المواطن المصري أن يفخر أن الدولة المصرية أدركت أهمية التصنيع منذ العام الماضي، وعلى المواطن المصري أن يفخر أن لقاحات فاكسيرا مطابقة للقحات الصين ومرت بنفس المراحل ومرت بـ11 نوع من التحاليل، وبعد التصنيع استمرت 8 أسابيع في دراسات ثبات ومقارنة وتم اعتماد المنتج المصري مطابق لسينوفاك الصين، ويوجد خبراء صينيين في كل المراحل وعلى الشعب المصري أن يفخر بهذا النوع من التصنيع، خصوصا بعد زيارة البنك الأفريقي والاتحاد الأفريقي ودعوة مصر للتصنيع في مصنع فاكسيرا 6 أكتوبر لأغراض أفريقيا بطاقة تصل لميار جرعة سنويا.