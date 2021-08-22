توزيع 500 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، في ديوان عام المحافظة في خلال زيارته للمحافظة، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، والتي تشمل توزع 500 وثيقة تأمين علي العمالة غير المنتظمة، وتسليم 5 ماكينات خياطة و6 حقائب عدة للخريجين بمركز التدريب التابع لمديرية القوي العاملة ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة، ويشهد ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية في مجال الطاقة، ويسلم شهادات تقدير لشركة ايجيبشن لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية.

وكان وزير القوى العاملة، قد شهد ختام المرحلة الثانية من مبادرة «مصر بكم أجمل»، لتدريب وتأهيل ذوي الهمم، وتسليم عقود عمل لهم ودمجهم في سوق العمل، وختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة.

وسلم وزير القوى العاملة، خلال الزيارة 75 عقد عمل لذوي الهمم، و27 لخريجي التدريب من مبادرة «مصر بكم أجمل»، افتتاح الشباك الواحد بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومركز تدريب شركة «سوموتومو» بالدور الرابع بمبنى المديرية، ومعمل اللغات.