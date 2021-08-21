وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز تدريب ضفائر السيارات

في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، يرافقه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مركز خدمة الشباك الواحد لخدمة المواطنين بمبنى مديرية القوى العاملة ببورسعيد، موجها بضرورة تلقي شكاوى وطلبات المواطنين والرد عليها في سرعه مع تلبية احتياجات المواطنين والعمل على حل المشكلات الخاصة بهم والمتعلقة بأنشطة عمل المديرية، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية بالتدريب المهني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما افتتح سعفان والغضبان مركز تدريب شركة الضفائر الخاص بشركة سوموتومو لصناعة ضفائر السيارات بالدور الرابع في مبنى المديرية، وخلال الافتتاح اطمأن الوزير من مسؤولي الشركة القائمين على التدريب عن سير العمل ومدى كفاية فترة التدريب المحددة في أسبوعين، لتغطية كل نواحي البرنامج التدريبي على مهنة تصنيع ضفائر السيارات، وكذلك تعيين خريجي الدورات التدريبية في مصانع الشركة.

وأكد الوزير أنه يجب تنظيم دورات تدريبية مكملة على بعض المهارات اللغوية الأجنبية فيما يتعلق بالمهنة، وغيرها من الدورات التي يحتاج إليها الشباب أثناء ممارستهم للمهنة بعد الانتهاء من عمليات التدريب.

كما تابع الوزير الحجرات الخاصة بالمقابلات الشخصية للمتقدمين للتدريب، وتأكد من كفاية مساحتها لتدريب الشباب في المستقبل بأعداد كبيرة على المهنة التي توفرها الشركة للشباب للتدريب عليها، واللوحات التعليمية الخاصة بتدريب الشباب ومدى ملاءمتها للتدريب.

كما تفقد الوزير يرافقه المحافظ، معمل اللغات الموجود في مبنى المديرية، ووجَّه بضرورة الاهتمام بالمحتوى التدريبي المقدم، وإشراك المتدربين في الدورات التدريبية الأخرى في دورات اللغة فى مجالات العمل المختلفة ومهارات الحاسب الالي سوا كانت فى تصنيع الملابس الجاهزة أو تصنيع ضفائر السيارات ، فيما يخص مصطلحات تلك المهن فى اللغات التى يتم التدريب عليها .

والتقى «سعفان» العاملين بالمبنى، ووجَّه لهم رسالة للاستمرار في العمل بجهد بلا توقف أو تعب، لإنتاج خدمات جديدة للمواطنين، قائلا: «أنتم الأساس في عمل الوزارة والمديرية، تجهزون البنية اللازمة لبناء شباب بورسعيد، في الحاضر والمستقبل».