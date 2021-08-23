الصحة تعلن وصول متحور دلتا بلس إلى مصر: ظهر منتصف يوليو 2021

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنّ مصر اكتشفت أول إصابة بمتحور كورونا دلتا بلس، منتصف يوليو المنصرم، موضحة أنّ الحالة كانت لسيدة، لكن إصابتها لم تتطلب أن تذهب إلى المستشفى.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقد في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة، بشأن مستجدات لقاح كورونا في مصر، أنّ متحور دلتا بلس لم يثبت أنّه الأشرس بين متحورات الفيروس المستجد (كوفيد - 19)، لكنه أسرع في الانتشار، لافتة إلى أنّ كل الدراسات أثبتت فعاليتها مع المتحور «دلتا بلس»، وكل اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعٍ للقلق أو التوتر.

رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا

وأشارت زايد، إلى أنّ وزارة الصحة والسكان، حددت قيمة استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من الطلاب بـ25 جنيها تدفع أون لاين، موضحة أنّ الشهادات معتمدة ومؤمنة، وتعتمد الوزارة على قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمحدد بها أسماء الطلاب المسجلين، للتأكد من أنّ الشخص الحاصل على اللقاح «طالب» حال استخراج شهادة معتمدة له.

وأكدت وزيرة الصحة، أنّ طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، والذين لم يتم تحديد الكلية المقرر أن يلتحقوا بها، سوف يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح قبل الدراسة، والثانية أثناء الدراسة، مشددة على أنّه لن يُسمح لأي طالب بأن يدخل إلى الجامعة، دون أن يكون حاصلا على لقاح كورونا.

مصر مستعدة لاستقبال شحنات مختلفة من لقاح فيروس كورونا

وتستعد مصر لاستقبال جرعات جديدة من لقاح كورونا في وقت قريب، وبينها لقاحات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون آند جونسون، كما أنّها تستمر في خطتها لتطعيم الطلاب والعاملين في القطاع الحكومي والطلاب والمسافرين للخارج، لتقليل فرص العدوى، والتصدي لأي موجة جديدة من كورونا، حسب ما أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.