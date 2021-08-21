توزيع لحوم صكوك الأضاحي بأودية جنوب سيناء.. «الأكثر احتياجا أولا»

وزعت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم السبت، كميات من لحوم الأضاحي على المواطنين بالقرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تسلمتها المحافظة ضمن حصتها من لحوم صكوك الأضاحي.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن المديرية تسلمت 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي، وجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والوديان والتجمعات البدوية بمدن خليج العقبة.

8 أطنان لحوم إجمالي حصة المحافظة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح له اليوم، أن إجمالي حصة محافظة جنوب سيناء من صكوك الأضاحي تصل إلى 8 أطنان من اللحوم، جرى استلام 4 أطنان منها، وسيجري استلام الـ4 طن الآخرين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن توزيع اللحوم يجري بالتنسيق بين إدارات الأوقاف بكل مدينة، والوحدة المحلية للمدينة، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.

استمرار حملات النظافة والتعقيم بالمساجد

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الأوقاف مستمرة في شن حملات النظافة والتعقيم بجميع المساجد، ضمن خطة المديرية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية، تزامناً مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعدم السماح للمصلين بدخول المساجد دون اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة، والتأكيد على ارتداء كمامات الوجه، ومنع اصطحاب الأطفال أثناء أداء الصلاة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لرش وتعقيم المساجد، وتوفير خامات لتعقيم الأيدي، والكحول وكمامات وجه احتياطية، وأضاف أن جميع المساجد ملتزمة بكافة الضوابط من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وإحضار المصلى الخاصة بكل مواطن، وغلق الحمامات لضمان سلامة الجميع، مؤكداً أن حملات التعقيم والنظافة مستمرة لمواجهة وباء فيروس كورونا، خاصةً قبل وبعد صلاة الجمعة، نظراً لإقبال المواطنين على المساجد.