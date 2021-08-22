محافظة جنوب سيناء تنشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة بالثانوية العامة في شعبة العلوم، والرياضيات، والأدبي.

وهنأ محافظ جنوب سيناء الطلاب المتفوقين في شهادات الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، كما تقدم بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه يجرى تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الأوائل الطلاب في كافة المراحل التعليمية خلال الفترة المقبلة.

تفوق طلاب إدارة الطور التعليمية في الشعبتين علمي علوم وياضيات

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن أكبر عدد من الطلاب في إدارة طور سيناء التعليمية، إذ حصلوا على مراكز ضمن العشرة الأوائل في شعبتي علمي علوم، وعلمي رياضيات، بينما تضم قائمة المتفوقين على مستوى المحافظة بشعة الأدبي عدد كبير من الطلاب بإدارة شرم الشيخ التعليمية، وخلت تمامًا من طلاب إدارة الطور .

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح صحفي، أن قائمة أسماء المتفوقين في شعبة علمي علوم تضم 7 من الطلاب بإدارة طور سيناء التعليمية، وطالبين بإدارة رأس سدر، وطالب واحد فقط بإدارة شرم الشيخ، كما تضم قائمة الطلاب المتفوقين في شعبة علمي رياضة، 6 طلاب من إدارة طور سيناء التعليمية، وطالبين بإدارة رأس سدر التعليمية، وطالب بإدارة دهب، وطالب بإدارة شرم الشيخ.

إدارة شرم الشيخ التعليمية تحظى بأكبر عدد من المتفوقين في الشعبة الأدبية

وأشار إلى أن قائمة الطلاب المتفوقين بالشعبة الأدبية تضم 6 طلاب بإدارة شرم الشيخ التعليمية، وطالبين بإدارة رأس سدر، وطالب بإدارة دهب، وطالب بإدارة أبوزنيمة.

وأوضح أن قائمة المتفوقين في شهادة الدبلومات الفنية تضم 5 طلاب في التعليم الصناعي، وطالبين في التعليم الزراعي، و طالبين في التعليم التجاري، وطالبين في التعليم الفندقي.

يذكر أن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية تضم 5 طلاب بالشعبة العلمية، و 5 طلاب بالشعبة الأدبية.