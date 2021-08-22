تكثيف التواجد الأمني في محيط كنائس جنوب سيناء لتأمين الأقباط

شهدت كنائس جنوب سيناء، اليوم الأحد، تواجد أمني كثيف غير مسبوق لتأمين الأقباط أثناء صلوات قداس نهضة السيدة العذراء، والتي أقيمت وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، إذ جرى تعقيم محيط الكنائس وداخلها قبل انطلاق صلاة القداس، وإجراءات أمنية مشددة منها غلق كافة الطرق المؤدية إلى إليها، ووضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات، وترك حرم أمان مناسب بمحيط جميع الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة على أسطح الكنائس بكافة الاتجاهات.

وترأس الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي، ختام صلوات قداس نهضة السيدة العذراء، بكنيسة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بمنطقة الهضبة في مدينة شرم الشيخ، وألقى عظة بعنوان الولاء للكنيسة.

توزيع جوائز على حفظة رسالة المعلم يوحنا

وجرى توزيع جوائز على حفظة رسالة المعلم يوحنا الأولى والثانية والثالثة، على الشباب والأطفال المشاركين في المسابقة، وتخلل صلوات القداس رفع البخور، وتقديم الحمل، وتلاوة ايات واسفار الكتاب المقدس.

عقب القداس طبقت الكنيسة طقس النهضة بترتيل ترنيمة «العذراء مريم» وعدد من الترنيمات، ثم اختتم الحفل بإقامة دراسة الإنجيل.

وقال الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية، إن نهضة صوم السيدة العذراء تنطلق في مثل هذا الموعد من كل عام، و تبدأ من يوم 7 أغسطس الجاري، وتعد من أكثر الأصوام المحببة للأقباط، نظرًا لمكانة السيدة العذراء في الكنيسة.

وأكد أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتزام جميع الحضور بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد خلال الصلاة .