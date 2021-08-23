وزيرة الصحة: منح اللقاح للمسافرين الأقل من 18 عاما

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه يوجد دول تمنح اللقاح لكل من هو أكبر من 12 عاما، مشيرة إلى أن مصر أعطت الأولوية لكل من هم أكبر من 18 عاما وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، والشباب المضطرون للسفر للخارج للعلاج أو التعليم وهو أقل من سن الـ18 عاما.

وتابعت بأن هناك أولوية ثانية وتوجيهات للرئيس بزيادة اللقاحات بالمدارس لتقليل نسب الغياب، مؤكدة أنه سيكون هناك خطة للقاحات التعليم ما قبل الجامعي، وسيتم تحديد الفئات التي لابد أن تتواجد بالمدرسة بشكل دائم، وسيتم الإعلان عنها مستقبلا.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات كورونا، أنه جار التفاوض على لقاح جونسون خلال الفترة المقبلة، وهو اللقاحات المعترف بها من الدول، موضحة أن ارتفاع عدد الحالات يدل على اقتراب الموجة الرابعة، والإصابات بالنسبة لعدد السكان قد لا تكاد تذكر ولكن هناك استعدادت لذلك، والتلقيح للمواطنين يقلل من مخاطر الانتشار والإصابة.

وشددت وزيرة الصحة على تبني الوزارة لأقوى خطوط العلاج لمصابي كورونا في العالم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنه جرى توفير أقوى الأدوية التي تعالج كورونا، وتشارك الوزارة في الأبحاث الإكلينيكية التضامنية بالتعاون مع الدول ومنظمة الصحة العالمية لإدخال نوع جديد من اللقاحات.