الصحة: طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق يتلقون جرعة واحدة قبل الدراسة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2021، سيحصلون على الجرعة الأولى للقاح كورونا، وسيسمح لهم بدخول الكليات، بينما يحصلون على الجرعة الثانية خلال 3 أسابيع، وإلا فلن يُسمح لهم بدخول الجامعة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد الآن في أكاديمية الأميرة فاطمة، بشأن مستجدات لقاح كورونا في مصر، أنّ الوزارة عاكفة على تطعيم جميع العاملين في العملية التعليمية بالجرعة الثانية في منتصف سبتمبر المقبل، بينما يكون مستشفى الطلاب الجامعي مكانا لتلقيح طلاب وموظفي وزارة التعليم العالي، موضحة أنّ وزارة الصحة والسكان، سوف تمد الجامعات المصرية بما يلزم لإتمام عملية التطعيم، فضلا عن التزامها بإصدار شهادات اللقاح الإلكترونية.

إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تلقي لقاح كورونا لأغراض السفر للخارج

ولفتت زايد، إلى أنّه جرى إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تلقي لقاح كورونا لأغراض السفر للخارج، مشيرة إلى أنّ هنا نحو 5.5 مليون موظف وإداري ومعلم وفني في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحاجة إلى 11 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنّ الحكومة اتخذت إجراءاتها لزيادة مراكز تلقي لقاحات كورونا، ومن المتوقع وصول عدد المراكز إلى 800 لتسهيل عملية تلقيح المواطنين.

الصحة تسعى لزيادة أعداد «الميجا سنتر» لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأكدت زايد، أنّ وزارة الصحة والسكان عمل على زيادة أعداد «الميجا سنتر»، مثل أرض المعارض في مدينة نصر، ومدينة البحوث، وأكاديمية الفنون في الجيزة، فضلا عن بعض الأماكن في أسيوط، موضحة أنّ هذه الأماكن تعطي المواطنين 20 ألف جرعة لقاح يوميا.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزارة تعطي أولوية التلقيح بلقاح كورونا للمسافرين إلى الخارج، متوقعة إتمام عملية تلقيح المسافرين للخارج بلقاح كورونا بنهاية أغسطس الحالي، ما يعني أنّ المراكز التي حددتها وزارة الصحة، كانت كفيلة بتغطية احتياجات الراغبين في الحصول على اللقاح.