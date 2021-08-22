تفاصيل حادث أتوبيس فريق كرة السرعة.. إصابات خطيرة و50 ألف جنيه تعويض

لم يكن أعضاء فريق كرة السرعة، التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يعلمون بما سيحدث لهم خلال عودتهم من مشاركتهم في بطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، حيث أصيبوا بإصابات خطيرة وصلت إلى بتر أصابع عدد منهم، إثر اصطدام الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه بكسارة أسفلت بالطريق الزراعي بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وعلى الفور هرعت 8 سيارات إسعاف، ونقلت المصابين إلى مستشفى بركة السبع المركزي، بينما نُقلت الحالات الحرجة إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم.

أسماء المصابين في حادث أتوبيس فريق كرة السرعة

وكشفت مصادر أمنية بمحافظة المنوفية، إصابة 11 لاعباً ولاعبة من فريق كرة السرعة، التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بإصابات خطيرة، وهم روميساء محمد سويلم (14 سنة)، مصابة بكسر مفتت بالذراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس، وحسناء فريد الخولي (13 سنة)، ببتر بالذراع الأيمن، وأسيل محمد أبو شلوع (16 سنة)، ببتر في أصابع اليد اليمني، ومحمد وائل عتماني (19 سنة)، مصاب بجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وحنان خالد الخطيب (20 سنة) مصابة بسحجات وكدمات، وإبراهيم محمد طيبة (30 سنة)، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وياسين صابر أبو طالب (11 سنة)، مصاب بسحجات وكدمات، ويحيى أشرف سعودي (17 سنة)، بجرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين، ومحمد صادق البصطاوي (22 سنة)، بخلع بالكتف الأيسر، ومحمد سامح حمدي علام (14 سنة)، مصاب بما بعد الارتجاج، ولميس ياسر البصطاوي (14 سنة)، ببتر بالذراع الأيمن.

وزير الشباب والرياضة يزور مصابي حادث أتوبيس فريق كرة السرعة

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، فريق كرة السرعة المصابين في حادث تصادم الأتوبيس الخاص بهم، بمستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، للاطمئنان عليهم والوقوف على الحالة الصحية لهم، حيث اطمئنوا على الحالة العامة لمصابي الحادث، موجهين الطاقم الطبي بتقديم كافة الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين.

وزير الرياضة يستمع لمطالب أسر مصابي حادث أتوبيس فريق كرة السرعة

واستمع وزير الشباب والرياضة، إلى مطالب أسر مصابي حادث أتوبيس فريق كرة السرعة، واحتياجاتهم، مُطالبا بدوره محافظ كفر الشيخ بتنفيذها، خصوصاً ما يتعلق بتقديم الدعم الطبي لأبنائهم، مشددين على محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث حفاظاً على حقوق وسلامة أبنائهم.

وأكد الوزير، ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الحالات المصابة، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير إعادة تأهيل لهم ليتمكنوا من العودة لممارسة أنشطتهم الرياضية بصورة طبيعية.

50 ألف جنيه لكل مصاب في حادث أتوبيس فريق كرة السرعة

وقرر محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه تعويضاً لكل مصاب في حادث أتوبيس فريق كرة السرعة، كما قرر محافظ كفر الشيخ، صرف 30 ألفًا لكل حالة، ليصبح إجمالي التعويض 50 ألفًا لكل مصاب ومصابة.