أصغرهن 11 عاما.. تفاصيل بتر أطراف 3 لاعبات من فريق كرة السرعة بالمنوفية

كشف الدكتور محمد الصاوي مدير المستشفيات الجامعية بالمنوفية، تفاصيل إصابة لاعبي فريق كرة السرعة بكفر الشيخ في الحادث المروع الذي وقع علي الطريق الزراعي بالمنوفية، مؤكدا أن الإصابات التي تم تحويلها من مستشفى بركة السبع، إلى المستشفى الجامعي 5 حالات، بينهم 4 لاعبات ومشرف الفريق، وتم إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم .

بتر أطراف 3 لاعبات من فريق كرة السرعة بعد حادث المنوفية المروع

وأضاف مدير المستشفيات الجامعية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن 3 لاعبات خضعن لعمليات بتر أطرافهن، موضحا أن أصغر لاعبة بينهم عمرها 11 عامًا، وأكد أن الأطباء قاموا بدورهم على أكمل وجه، موضحا أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة الآن ويخضعون لمتابعة دقيقة من قبل الأطباء في المستشفى .

وأوضح، أن جميع المصابين تم نقلهم إلي العناية المركزة في المستشفى، علي الرغم من أن حالتهم جميعا مستقرة، ولكن تم وضعهم في العناية لمتابعتهم بشكل دقيق خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن مستشفى جامعة المنوفية قدمت كل الدعم والرعاية لجميع المصابين منذ الدقائق الأولى لاستقبالهم.

متابعة مستمرة من رئيس جامعة المنوفية للمصابين في فريق كرة السرعة

من جانبه، أكد الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب جامعة المنوفية، أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن رئيس جامعة المنوفية، يتابع حالات المصابين بشكل مستمر للإطمئنان على سلامتهم، وقام بزيارتهم أكثر من مرة منذ وصولهم للمستشفى.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية يتفقدان مصابي حادث فريق كرة السرعة

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المصابين في المستشفي أكثر من مرة للتأكد من تقديم كافة الدعم الطبي لهم، ووجه محافظ المنوفية إلى توفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة ومتابعتهم بشكل مستمر، كما قرر صرف 20 ألف جنيه لكل مصاب في الحادث.