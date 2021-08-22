فندق جامعة المنوفية يستقبل أسر المصابين من فريق كرة السرعة مجانًا

كشفت مصادر مسؤولة بجامعة المنوفية، عن استقبال فندق الجامعة بشبين الكوم، جميع أسر المصابين في حادث فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والذي وقع على الطريق الزراعي بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، بدون أي مقابل مادي، كما تحملت المستشفى الجامعي بمصاريف العلاج لجميع المصابين الخمسة الذين استقبلوهم اليوم.

عميد كلية الطب بالمنوفية يكشف تفاصيل إصابات فريق كرة السرعة

كما أكد الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب جامعة المنوفية، توفير غرفتي استراحة داخل المستشفي لأسر المصابين لمتابعتة حالتهم عن قرب، مؤكدًا أن الأطباء في المستشفى الجامعي قاموا بدورهم على أكمل وجه منذ الدقائق الأولى لاستقبال المصابين وتحويلهم من مستشفي بركة السبع العام.

بتر أطراف من لاعبات فريق كرة السرعة بكفر الشيخ بعد حادث مروع

وأضاف عميد كلية الطب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الأطباء في المستشفى الجامعي قاموا بتشغيل 4 غرف مخصصة للعمليات لإجراء الجراحات اللازمة للاعبين المصابين في الحادث، مؤكدًا تقديم كافة الرعاية الصحية لهم ومتابعتهم المستمرة على مدار الساعة للاطمئنان على سلامتهم بعد إجراء العمليات الجراحية لهم، مشددًا أن بعض اللاعبات أجروا عمليات بتر لأطراف من أجسامهم.

رئيس جامعة المنوفية يتابع حالة المصابين من فريق كرة السرعة

وتابع رئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك، على مدار الساعة الحالة الصحية لمصابى فريق كرة السرعة إثر حادث التصادم، وقام بزيارة المصابين في المستشفى الجامعي للمرة الرابعة خلال اليوم، للاطمئنان على المصابين عقب خروجهم من غرف العمليات، ومتابعة حالة الذين جرى إجراء جراحات عاجلة لهم، مشددًا على تقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة لهم .

وشهدت محافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثًا مروعًا في مركز قويسنا على الطريق الزراعي، لفريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بعد اصطدام الأتوبيس بكسارة أسفلت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع العام، كما تفقد محافظ المنوفية، ووزير الشباب والرياضة، المصابين في المستشفي للاطمئنان على حالته الصحية.