«عليه قضايا».. «الداخلية» تضبط بائعا تلاعب بالميزان في سوهاج

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنا قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب في الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين بوضع وحدة ميزان مع البضاعة المشتراه دون علم المشتري.

اعترف بارتكاب الواقعة

وأكدت الوزارة، خلال بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه بائع خضراوات بأحد الأسواق الكائنة بدائرة قسم أول سوهاج، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حملات أمنية بالمحافظات المختلفة

وفي سياق آخر شنّت الوزارة الحملات الأمنية المُكثفة في محافظات الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، إذ أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، إذ استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، حيث ضبطت فيهما 60 متهمًا، بحوزتهم 29 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و26 قطعة سلاح أبيض.

وضبطت الوزارة أيضا 31 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ونفذت 4780 حكمًا قضائيًا، كما ضبطت 848 قضية متنوعة، كما أسفرت جهودها عن مصرع 3 عناصر وضبط 511 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بحوزتهم 341 قطعة سلاح ناري.

وزارة الداخلية أعلنت أيضا عن ضبط 1372 قطعة سلاح ناري، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية البيضاء، و8 تشكيلات عصابية، و28 قضية أحداث، وكشف غموض 77 حادثًا، وتنفيذ 559826 حكمًا قضائيًا.