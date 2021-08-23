«الخلفة مسئولية شارك في التنمية».. قافلة سكانية بالبحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، خاصة في المناطق النائية والقرى المحرومة، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

قافلة سكانية تحت شعار «الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية» بقرية الحرية

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبد الهادي رشوان، رئيس مدينة حوش عيسى، بالتعاون والتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بتنظيم قافلة سكانية تحت شعار «الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية»، بقرية الحرية التابعة لقرية عزب حوش عيسى، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم خلال القافلة تقديم خدمات طبية وتعليمية ورقابية متنوعة، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد «95 امراض نساء - 80 تركيب لولب - 40 كشف أطفال»، وفي مجال الطب البيطري تم الكشف على 150 رأس أغنام و45 أبقار وجاموس، كما تم رش أكثر من 190 رأس ماشية.

توزيع 200 أسطوانة غاز بسعر المصنع على أهالي القرية

وفي مجال محو الأمية تم استكتاب 65 من أهالي القرية رجال ونساء، ومن جانبها قامت إدارة التموين بتوزيع 200 أسطوانة غاز بسعر المصنع على أهالي القرية، فيما قبلت إدارة التضامن الاجتماعي طلبات 35 من الأهالي بخصوص تكافل وكرامة، كما تم خلال القافلة تركيب 10 كشافات وتصليح 2 كشاف بشوارع القرية.

وقامت جمعية تنمية المجتمع خلال القافلة بتوزيع 25 شنطة مواد غذائية علي المطلقات والأرامل تضم كيلو «لحم - سكر - مكرونه - عدس - أرز».