بعد توقفه 13 عاما.. إعادة تطوير المطعم العائم ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقرار المزاد العلني الذي أقامته المحافظة لحق استغلال كازينو الجزيرة «المطعم العائم»، على شاطىء بورسعيد، على إحدى شركات التطوير العقاري، بقيمة سنوية 3205000.

المطعم العائم توقف 13 عاما

وأكد محافظ بورسعيد في بيان صحفي، اليوم، أن كازينو الجزيرة توقف بعد تطويره لأكثر من 13 عاما دون استغلال، وأن محافظة بورسعيد قامت بطرح مزاد علنى للكازينو فى إطار خطة تنمية قطاع السياحة بمحافظة بورسعيد، لافتا إلى أن الكازينو العائم سيتم تطويره ورفع كفاءته من خلال الشركة التى رسى عليها المزاد وسيحقق رواجا سياحيا كبيرا لبورسعيد نظرآ لموقعه المتميز على شاطىء البحر.

المطعم العائم تعرض لحريق فى الثمانينات

يذكر أن المطعم العائم تم إنشاؤه فى الستينيات وسمي بكازينو الجزيرة ثم تعرض لحريق فى الثمانينات واستمرت أطلاله سنوات طويلة حتى تم إزالته وبناءه من جديد منذ 13 عاما فى عهد اللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الأسبق.

ورغم إنفاق ألاف الجنيهات على تطويره إلا أنه لم يتم تشغيله واستمر مغلقا حتى اليوم ويشهد حوادث متعددة من قبل المصطافين لقيامهم بالقفز من أعلى المطعم العائم إلى البحر فيسقط المصطافون فى المياه الضحلة وتسبب في إصابة الكثير منهم رغم تنبيهات المجتمع المدنى والتنفيذين.