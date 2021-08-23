بعد تفوقها في الثانوية.. نائب رئيس جامعة سوهاج يمنح «آية» درع وميدالية ومنحة للطب

كرّم اليوم الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أسرة الطالبة آية حسان عطية، لتفوقها بعد حصولها على الثانوية العامة بمجموع 399 بنسبة 97.3% بالقسم العلمي.

وخلال لقائه بأسرة الطالبة، أكد «عبد الخالق»، أن الجامعة ترحب دائماً بالمتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية، وتحرص علي تبني العقول المتميزة والمتفوقة علميًا وبحثيًا من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن التعليم والبحث العلمي هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة وجعلها فى مصاف الدول المتقدمة فى شتى المجالات.

منحة دراسية مجانية متكاملة للطالبة «آية» بكلية الطب

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إنه سيتم تخصيص منحة دراسية مجانية متكاملة للطالبة آية بكلية الطب جامعة سوهاج، على مدار ٥ سنوات، تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، لافتاً إلى أن الجامعة سوف تقدم كل الدعم لمساعدتها على مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي، مقدماً شكره لأسرة الطالبة علي دورها الهام وما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي، لتكون ابنتهم نموذجا يحتذى به كل الطلاب.

«آية» تقدم الشكر لرئيس جامعة سوهاج لدعمه لها

ومن جانبها أعربت الطالبة آية وأسرتها عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم، مقدمين شكرهم لرئيس الجامعة علي دعمه والتكفل بكافة المصروفات الدراسية و حرصه على تكريمهم، داعية الطلاب الي ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق حلمهم.

وأهدى عبد الخالق للطالبة وأسرتها درع وميدالية الجامعة، تقديراً لتفوقها الدراسى، وجهود عائلتها التى كافحت من أجل تحقيق هذا التفوق، متمنياً لها النجاح والتفوق فى المرحلة الجامعية.