إيهاب فهمي يكشف موعد عرض «روحي لك» و«آل هارون»

يعيش إيهاب فهمي حالة من النشاط الفني، حيث انتهى من تصوير فيلمي «روحي لك» مع المخرج مازن نيازي، و«آل هارون» للمخرج معتز حسام.

فكرة جديدة

قال الفنان إيهاب فهمي، إن فيلم «روحي لك» فكرته جديدة ويدور في إطار رومانسي كوميدي، كما يضم مجموعة من النجوم مثل منة فضالي، مروة عبدالله، أما عن ضيوف الشرف فمنهم شريف باهر، وأحمد سلامة، ومن المقرر أن يُعرض في السينمات خلال هذا الأسبوع.

وتحدث «إيهاب» في تصريحات صحفية لـ «الوطن»، عن التعاون مع المنتج عمرو طنطاوي، قائلا لـ«الوطن»: «إن هذا ثالث عمل لي مع عمرو طنطاوي، فهو منتج مجتهد يحب شغله، وفخور بالتعاون مع السيناريست ناجي عبدالله، رغم أنه التعاون الأول لي معه».

«روحي لك» من إخراج مازن نيازي، وإنتاج عمرو طنطاوي، وسيناريست ناجي عبدالله.

«آل هارون».. فيلم أكشن وإثارة

وعن فيلم «آل هارون»، قال إيهاب فهمي: «لقد انتهينا من تصوير هذا الفيلم، وهو الآن في مرحلة المونتاج، وسيعرض في الشتاء المقبل».

وأضاف إيهاب فهمي، أن «آل هارون» يعد العمل الرابع له مع المخرج معتز حسام، مشيرًا إلى أن العمل من أفلام الأكشن والإثارة.

يشارك في بطولة «آل هارون» عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، منذر ريحانه، أحمد وفيق، عبير صبري، وغيرهم من الفنانين، وهو إنتاج حسني محمود، وإخراج معتز حسام.

آخر أعمال إيهاب فهمي

يعد مسلسل «ولاد ناس» للفنان إيهاب فهمي، آخر أعماله الدرامية، وعرض في السباق الرمضاني السابق وحقق نجاحًا كبيرًا، ووصفه في تصريح مقتضب بـ«الجيد جدا» بالنسبة له.