أعلنت الدكتورة هالة زايد، مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين، خلال مؤتمر عقد اليوم بشأن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث أعلنت زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات للمسافرين، ليصبح 145 مكتبا بدلا من 134 الأسبوع الماضي، بإجمالي 657 مراكزا لتلقي لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنّ عملية تلقي لقاحات كورونا بأنواعها كافة تتم مجانا.

مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين

وقالت زايد، إنّ الوزارة مدّت مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بخلاف مواعيد العمل في باقي مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ العمل بها من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وأكدت وزيرة الصحة، أنّ المسافرين لأغراض السياحة ليسوا ضمن أولويات الوزارة لتلقي اللقاح، حيث الأولوية لطلاب البعثات التعليمية، والمسافرين لأغراض العلاج والعمل، كما تعطي الوزارة التطعيم للأطفال أقل من 18 عاما، المسافرين لأغراض التعليم أو العلاج، حيث يوجد بعض الدول تمنح اللقاح لمن هو أكبر من 12 عاما، لكن مصر أعطت الأولوية لكل من هم أكبر من 18 عاما وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

مراكز التطعيمات المخصصة للسفر

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر لـ145 مركزا بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن زيادة عدد مراكز تطعيم المسافرين بسوهاج ليصبح 11 مركزا، نظرا لضغط الإقبال عليها، فضلا عن تخصيص 3 مراكز كبرى أخرى للمسافرين، شملت أرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة، مدينة البعوث الإسلامية في الإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون في الجيزة.