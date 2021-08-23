تنسيق الكليات 2021.. نصائح مهمة قبل اختيار الرغبات: ناقش أسرتك

ما زال طلاب الثانوية العامة يتوافدون على معامل التنسيق والموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، ما جعل الطلاب يبحثون منذ فتح باب التسجيل عن نصائح مهمة قبل اختيار رغبات تنسيق الكليات 2021 لتفادي الوقوع في أي أخطاء من شأنها أن تُعيق عملية الاختيار.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء، نصائح مهمة قبل اختيار رغبات تنسيق الكليات 2021 للثانوية العامة وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:

نصائح مهمة قبل اختيار رغبات تنسيق الكليات 2021

- عند البدء في اختيار رغبات تنسيق الكليات يكون متاحًا أمام الطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- يكون متاحًا أمام الطالب من خلال موقع التنسيق الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، وذلك حتى تستطع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- قبل البدء في اختيار رغباتك، ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، وذلك حتى تكون تلك الاختيارات ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموع المواد المؤهلة الناجح فيها.

- على الطالب ألا يعتمد على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- يفضل عدم اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب أثناء اختيار الرغبات مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي، إذ يجب أن يلتزم الطالب أولًا بالكليات المتاحة في النطاق الجغرافي.

- يجب على الطالب عند اختيار الرغبات أن يقوم باستيفاء الـ75 رغبة على الموقع الإلكتروني، إذ لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد أن يستوفِ كل الرغبات على موقع التنسيق.

- عند قيام الطالب بإجراء أي تعديل على الرغبات عدة مرات (وهذا متاح له) عليه العلم بأنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا للتعديل الأخير الذي قام بتنفيذه.

- على الطالب أن يختار كلية تتناسب مع قدراته، والحجز لأداء اختبار القدرات بها، علمًا بأنّ اليوم، الاثنين، هو آخر موعد للتقديم في اختبارات القدرات 2021.