تسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2021 في 10 خطوات

يستمر طلاب الشهادة الثانوية في تسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2021 لليوم الثالث على التوالي، ومن المقرر أن يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في إطار خدماتها اليومية خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى

1. ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

2. اضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3. أدخل الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بك طبقًا لمرحلتك، وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات في الجامعات، وانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

5. بعد الضغط على «الخطوة التالية» تظهر لك إحدى الشاشتين الآتيتين:

- إذا تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقًا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولى برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.

6. تحقق من بياناتك الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية وحالة وجود خطأ غير قابل للتعديل عليك التوجه فورًا إلى مكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية.

المجموع الكلي الذي يظهر للطالب يتضمن الآتي: المجموع الأصلي + درجة الحافز الرياضي (إن وجدت).

7. تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوي على 75 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، ثم أدخل رغباتك بالترتيب الذي تراه.

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات ووفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وطبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، التي جرى استحداثها للحد من اغتراب الطلاب.

8. بعد الانتهاء من إدخال رغباتك يمكنك مراجعتها، ثم إرسالها إلى حاسب التنسيق المركزي بكتابة رقمك القومي ثم الضغط على مفتاح تسجيل، وهذه الخطوة أساسية لإتمام إجراء التسجيل.

9. اطبع استمارة الرغبات التي أدخلتها، ويعطيك البرنامج إيصالًا مؤرخًا بتاريخ وساعة تقدمك ورقم مرجعي كي يمكنك الرجوع لبياناته، ويمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

10. إذا عدّلت رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، عليك العلم بأنّ التنسيق سيتم وفق آخر تعديل، وأنّ نظام الحاسب يحتفظ بسجل بجميع المرات التي تقدمت بها ويتم توزيعك طبقًا لآخر مرة عدّلت فيها رغباتك.