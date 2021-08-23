أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 في جميع المواد، واضعة عدد من الضوابط والتعليمات الواجب إتباعها أثناء تقديم التظلمات، من خلال الرابط الخاص بتقديم طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والذي تضمن عرض الضوابط التي تخضع لها عملية تظلمات الثانوية العامة، ومدة قبول الطلبات، وموعد الفحص، وآخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 في جميع المواد

- يمكن لطلاب الثانوية العامة تقديم طلبات التظلمات عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 في جميع المواد من هنـــــــــا.

إرشادات التعليم لتقديم تظلمات الثانوية العامة في جميع المواد 2021

نوهت "التعليم" إلى اتباع الإرشادات الخاصة أثناء تقديم تظلمات الثانوية العامة، وهي:

ـ عدم سداد أي رسوم لأن عملية تقديم التظلمات تتم بشكل مجاني بالكامل.

ـ لا توجد قيود على عدد المواد المتظلم منها.

ـ مدة التظلم أسبوع يبدأ اعتباراً من السبت الموافق21-08-2021 م ويستمر حتى الخميس الموافق 26-08-2021 م.

ـ يتم تحديد المادة أو المواد المتظلم منها.

ـ لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل.

ـ متابعــة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

آلية وضوابط فحص تظلمات الثانوية العامة

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات سابقة أن عملية فحص تظلمات الثانوية العامة 2021 في جميع المواد، تتضمن تأكد الوزارة من ورقة الامتحان، وما إذا كانت تخص الطالب أم لا، بالإضافة إلى إعادة تصحيحها يدويًا، مؤكدًا أن الطالب سوف يتسلم نتيجة فحص التظلم الذي تقدم به، موضحًا بها سلامة ورقة الإجابات الخاصة به، والدرجات الحاصل عليها، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة المصححة الخاصة بالطالب، ليطمئن بنفسه على سلامة عملية التصحيح.

وأشار "شوقي" إلى أن باب تقديم التظلمات مفتوح لمدة أسبوع من تاريخ فتحه، لافتًا إلى أن الرد على أى مشكلة خاصة بالنتائج يكون من خلال موقع التظلم، وليس "السوشيال ميديا" أو الإعلام أو الرسائل الخاصة.