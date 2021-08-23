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محمود مسلم

ضبط 2100 ثوب قماش بدون مستندات داخل مخزن بالسلام قبل طرحها بالأسواق

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الوطن
02:59 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 2100 ثوب قماش مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسؤول عن مخزن أقمشة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة مسؤول المخزن اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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