بعد 80 يوما في العناية.. تشييع جثمان الطفل «سيف» ضحية حمام السباحة

شيعت أسرة الطفل «سيف إسلام»، 7 سنوات، سباح نادي الأوليمبي، جنازته منذ قليل، من مسجد العمري بمنطقة كرموز، وجرى دفن الجثمان بمقابر الأسرة في منطقة العامود، وسط تواجد محبي الطفل وأصدقاءه في النادي والمدرسة، مع دعوات لوالده ووالدته بالصبر.

وودع أهالى الإسكندرية، الطفل سيف اسلام، الذي جرى إيداعه العناية المركزة لمدة 80 يومًا في أحد مستشفيات الإسكندرية، إثر إصابته أثناء تدريبه في حمام السباحة بالنادى الأوليمبى بالإسكندرية، والدخول في حالة غيبوبة وكانت حالته حرجة جدًا.

وفاة الطفل سيف اسلام

بدأت الواقعة عندما تلقي قسم باب شرقي، بلاغا بوصول الطفل سيف إسلام، عمره 7 سنوات، إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بحالة إغماء أثناء تدريبه في حمام السباحة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لإسعافه، وعقب توقيع الكشف الطبي جرى إيداعه العناية المركزة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي في الإسكندرية إلى دفتر عزاء للطفل سيف اسلام، وذلك بعد دعوات الأمهات وأولياء الأمور للطفل سيف، خاصة وأن الحادث وقع أثناء التدريب وأمام العديد من الأطفال الصغار في نادي الأوليمبي .