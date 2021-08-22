محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح100%

اعتمد اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021، بنسبة نجاح بلغت 100٪.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ 1803 طلاب، حضر منهم 1472 طالبا وطالبة، وغاب 331 طالبًا وطالبة، ونجح جميع الحاضرين بنسبة 100%.

وحضر اعتماد النتيجة خالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم، وعدد من مسؤولي الكنترول والقيادات التعليمية.

يذكر أن نتيجة الدور الأول بالشهادة الإعدادية كانت بنسبة نجاح 82.1%.