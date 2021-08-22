رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح100%

كتب:

حسين ابراهيم
01:08 م | الأحد 22 أغسطس 2021
محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

اعتمد اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021، بنسبة نجاح بلغت 100٪.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ 1803 طلاب، حضر منهم 1472 طالبا وطالبة، وغاب 331 طالبًا وطالبة، ونجح جميع الحاضرين بنسبة 100%.

وحضر اعتماد النتيجة خالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم، وعدد من مسؤولي الكنترول والقيادات التعليمية.

يذكر أن نتيجة الدور الأول بالشهادة الإعدادية كانت بنسبة نجاح 82.1%.

اقرأ المزيد:

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بمحافظة شمال سيناء أدبي

محافظ شمال سيناء ونائبه يهنئان الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

بالأسماء.. أوائل الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

«التعليم» تكشف مصير الطالب حال عدم اجتيازه الامتحان التكميلي: دور ثان

التعليم: امتحان دور ثان بدرجة كاملة لأي طالب في الثانوية مصاب بكورونا

التعليم: امتحان دور ثان بدرجة كاملة لأي طالب في الدبلومات الفنية مصاب بكورونا

أمريكا تسلّم 20 حافلة جديدة إلى شمال سيناء بـ1.8 مليون دولار

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. جامعات وكليات شمال سيناء