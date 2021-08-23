17 معلومة عن حمدي الكنيسي بعد توجيه السيسي بعلاجه: أشهر مراسل حربي

تصدّر اسم الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين السابق، ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، محركات البحث على شبكة الإنترنت، خلال الساعات الماضية، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له بمستشفي المعادي العسكري إثر إصابته بأزمة صحية.

من هو حمدي الكنيسي؟

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي:

1. من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية.

2. حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961.

3. بدأ حياته العملية مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي.

4. تمّ تعيينه في الإذاعة المصرية 31 أكتوبر 1963 مذيعًا (قارئ نشرة) بالبرنامج العام.

5. شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966.

6. انتقل لإذاعة صوت العرب (مراقبا للبرامج الثقافية)عام 1971.

7. عرف بكونه أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973.

8. عمل خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى عام 1977.

9. عمل مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي من عام 1980 وحتى عام 1984.

10. عمل مديرًا عامًا لإذاعة الشباب والرياضة عام 1988.

11. عمل رئيسًا لشبكة صوت العرب بدرجة وكيل وزارة عام 1992.

مؤلفات وبرامج حمدي الكنيسي

12. شغل منصب رئيس الأذاعة المصرية في الفترة من 10 يناير 1997 وحتى 18 مارس 2001.

13. من أهم البرامج الإذاعية التي قدمها: «قصاقيص - المجلة الثقافية - صوت المعركة - يوميات مراسل حربي - تليفون وميكروفون و200 مليون».

14. له العديد من المؤلفات منها الحرب طريق السلام، عاشر العشرة، يوميات مذيع في جبهة القتال... وغيرها.

15. شغل عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة الإعلامية والثقافية لعدة دورات.

16. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة.

17. أسس نقابة الإعلاميين وشغل منصب أول نقيب للإعلاميين.