نواب «التنسيقية» يشيدون بـ«العربية للتصنيع» بخط يدهم: ذراع للنهضة الصناعية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بقدرات وإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع في كلا المجالين التصنيعيين الدفاعي والمدني، ودورها في عملية تعميق التصنيع المحلي، والدفع قدماً نحو الثورة الصناعية الرابعة.

ودوَّن عدد من أعضاء «التنسيقية» كلمات بخط اليد في دفتر زيارات «العربية للتصنيع»، كشفت «الهيئة» عن بعضها اليوم، والتي أشادوا خلالها بـ«قدرات الهيئة».

محمود بدر: رمز للقدرة المصرية وعظمتها

وقال النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّهم شاهدوا «عرضاً مبهراً» للقدرة المصرية، و«العظمة الذاتية»، خلال زيارتهم لـ«العربية للتصنيع» يوم 19 أغسطس الماضي، داعياً الله أن يستمر، وينمو، ويتطور كيان «الهيئة» ليقفز باسم مصر إلى حيث تستحق، مختتماً الكلمة التي دونها بخط يده، قائلاً: «لها المجد في العالمين»، في إشارة إلى مصر.

محمد إسماعيل: صرح مصري عظيم

وكتب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، في «دفتر الزيارات»، أنَّ اليوم الذي زار فيه رئاسة الجهاز التنفيذي لـ«العربية للتصنيع» سيظل محفوراً في ذاكرته، واصفاً إياها بـ«صرح مصري عظيم.. وفعلاً قاطرة الصناعة في مصر، وأحد أذرع الدولة المصرية للتنمية، والانتقال للجمهورية الجديدة».

وتابع عضو مجلس النواب: «شعرت بالفخر بما تمّ عرضه اليوم.. كل التوفيق والنجاح للفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة، وفريق العمل المجتهد والراقي».

محمود تركي: زيارتها يوم لن ينسى في حياتي

فيما كتب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، أنَّ زيارته للهيئة «سيظل يوم لن ينسى في تاريخ حياته، الذي أضاء بمرحلة النور والأمل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرار التعيين بمجلس الشيوخ، ووسام على الصدر بكوني أصغر أعضاء مجلس الشيوخ ممثلاً عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، في زيارة أفخر بها في صناعة ثورة صناعية للدولة المصرية تحت مظلة قيادة السيد الفريق عبدالمنعم التراس، وفريق العمل البطولي».

ووصف عضو مجلس الشيوخ، «العربية للتصنيع»، بأنَّها «أمل مصر والجمهورية الجديدة».

عمرو درويش: شكراً لقيادات هذا الصرح الوطني العملاق

بينما، دوَّن النائب عمر درويش عضو التنسيقية بمجلس النواب، قائلاً: «شكراً للقيادات الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، هذا الصرح الوطني العملاق.. وخالص التمنيات بدوام التقدم والتطوير».