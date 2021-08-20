«التراس» لـ«نواب التنسيقية»: نوطّن التكنولوجيا الحديثة مع الشركات العالمية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف تعميق التصنيع المحلى فى مختلف المجالات، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وذلك خلال استقباله وفداً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ووصف «التراس»، خلال لقاء مفتوح أجراه مع عدد من أعضاء البرلمان عن «التنسيقية»، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، بأنها «فرصة ذهبية لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتج المحلى»، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاعتماد على المنتجات محلية الصنع، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة، التى تمتد لكل مناحى الحياة والخدمات الأساسية فى القرى المصرية. ولفت للعب «الهيئة» دوراً فى مشروعات التحول الرقمى لجميع المؤسسات والوزارات بالدولة، وتولى «الهيئة» مسئولية مشروع تأثيث وفرش مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار «التراس»، إلى لعب «الهيئة» دوراً فى إنشاء مصنع ٣٠ يونيو لمواسير البولى إيثيلين بمختلف أقطارها ووصلاتها، والتى تعتمد عليها مشروعات البنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى وتبطين الترع. وتحدّث عن وصول أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن، التى تعمل بنظام التحكم الرقمى إلى مصنع «سيماف» لتصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر. وأكد «التراس» لعب «الهيئة» دوراً فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، وخطتها لتوطين التكنولوجيا الحديثة مع كبرى الشركات العالمية، فى الكثير من الصناعات، ومنها العربات المدرعة، وعربات نقل الأموال ومجالات الطاقة المتجدّدة، والاتصالات والإلكترونيات.