أسعار العملات في مصر اليوم السبت 21-8-2021 مقابل الجنيه

تتباين أسعار العملات في البنوك المختلفة بين اليوم والآخر، ومع اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والريال السعودي، تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، كما يلي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، و18.27 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وجاء سعر صرف الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وأخيرا سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، في البنك التجاري الدولي نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.48 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.43 للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.