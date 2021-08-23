تجهيزات خاصة لتركيب «الماكينة الضخمة» في «العربية للتصنيع» (صور)

كثفت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، خلال الساعات الماضية من جهودها لتنفيذ تجهيزات خاصة، تُوصف على اعتبارها الأولى من نوعها لتركيب أول وأحدث ماكينة في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع عربات وقطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

تجهيزات خاصة لتركيب أحدث ماكينة لتصنيع عربات القطارات والمترو

وسعت «العربية للتصنيع» لتنفيذ «مواصفات تسليح خاصة»، ليتمّ تركيب القاعدة التي ستُركب عليها الماكينة، وذلك بالتنسيق بين كوادر الهيئة العربية للتصنيع، وشركة «DMG» موري الألمانية العالمية، نظراً لعدم استقدام ماكينات بذات الحجم من قبل.

وتُعتبر الماكينة التي استقدمتها «العربية للتصنيع» لأول مرة في مصر، هي الماكينة الثامنة على مستوى العالم من نوعها، والأولي في مصر والشرق الأوسط، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل لتشغيل وتشكيل المعادن.

وتستطيع تلك الماكينة العمل على تصنيع عربات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والسيارات، وأجزاء من الطائرات، وغيرها من المنتجات، وذلك بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصرية.

تركيب قاعدة تتحمل وزن حتى 300 طن لتركيب الماكينة الضخمة

ومن المُقرر، أنَّ يتمّ تنفيذ قاعدة تركيب «الماكينة الضخمة»، لتتحمل وزن 300 طناً، وهو وزن أكبر من وزن الماكينة ذاتها.

وركبت القاعدة على «55 خاذوق»، والتي ركبت بعمق يتراوح ما بين 18 إلى 22 مترًا، ونفذت بواسطة عمالة ماهرة، بمحيط يتراوح بين 14 في 14 مترًا، كما زودت قاعدة الماكينة الضخمة بـ «2 كتف مسلح»، يبلغ ارتفاعها متر ونصف المتر، حسبما ذكرت الهيئة العربية للتصنيع في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونُقلت تلك الماكينة قبل أيام من ميناء الإسكندرية إلى مقر مصنع «سيماف» في منطقة حلوان، عبر 22 شاحنة نقل ثقيل، ويجري التعاون بين «العربية للتصنيع»، ومسئولو الشركة الألمانية على كيفية تشغيل تلك الماكينة.

وتحمل الماكينة الجديدة اسم «DMU 600 GANTRY»، والتي من المُقرر أن يتمّ عملها وفق أعلى درجات التكنولوجيا العالمية، بما يُعمق التصنيع المحلي في عدد من المجالات.